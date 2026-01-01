Част от прочутата лондонска търговска улица "Оксфорд Стрийт" ще бъде затворена за автомобили, информира в. "Файненшъл таймс".

Затварянето на участъка между магазините на "Селфриджис" (Selfridges) и "Икеа" (Ikea) е част от дългосрочен план на стойност 150 млн. бр. лири за развитие на обществени пространства, в които да се провеждат специални събития, за да може "Оксфорд Стрийт" да се конкурира с улици като "Пето авеню" в Ню Йорк, "Виа дел Корсо" в Рим и "Шан-з-Елизе" в Париж.

Преустройството, което трябва да вдъхне нов живот на улицата, започва в момент, когато търговците и политиците се стремят да възстановят имиджа на "Оксфорд Стрийт" след трудно десетилетие, белязано от фалита на емблематични универсални магазини и пандемията от коронавирус.

По данни на агенцията за недвижими имоти "Савилс" (Savills) през 2022 г. делът на незаетите площи е скочил до 13,7 процента, а наемите в западната част на "Оксфорд Стрийт" са се сринали от пиковата си стойност от средно 1100 бр. лири на квадратен фут през 2016 г. до едва 600 бр. лири по време на пандемията през 2021 година.

За да си осигурят наематели, собствениците предлагаха отстъпки или по-дълги периоди, освободени от наем, което доведе до пренасищане с търговци на сувенири и американски магазини за бонбони, което засили общественото възприятие, че районът е в упадък. Песимистичното настроение беше подсилено от решението на правителството да отмени безмитното пазаруване за туристи.

През последните години обаче местните предприятия и строителни предприемачи започнаха да възвръщат увереността си. Фалиралите универсални магазини се преустройват, за да се осигурят повече офисни площи, а за ускоряване на решенията по градоустройството беше създадена нова местна компания за развитие.

Въпреки че планът за затваряне на улицата за автомобилен трафик предизвика противоречия сред жителите на британската столица, много от които ще трябва да се приспособят към промени в транспортните маршрути, по-голямата част от търговците подкрепят инициативата.



През изминалата година са сключени общо 39 сделки за магазини, а процентът на незаетите площи е спаднал под 1 процента, отчита "Савилс", установявайки, че макар наемите в по-луксозната западна част на "Оксфорд Стрийт" да се повишават от 2022 г. насам, възстановяването им протича по-бавно, отколкото в източната част.

Средната цена от 850 бр. лири на квадратен фут за западната част все още е с над 20 процента по-ниска от пиковата стойност от 2016 г., а посещаемостта "не е на нивото, на което беше преди пандемията, и това вероятно се дължи на промените в работните навици и други фактори", посочват експерти.

Откриването на влаковата линия "Елизабет", която съкрати времето за пътуване до "Оксфорд Стрийт" от източните и западните предградия, обаче е допринесло да се убедят някои от водещите световни марки да инвестират отново, посочват брокери на недвижими имоти.

Модните вериги "Зара" (Zara) и "Манго" (Mango), както и производителите на спортно облекло "Найки" (Nike) и "Пума" (Puma), са сред тези, които избират "Оксфорд Стрийт" за своите флагмански магазини, а флагманският магазин на "Уорнър Брос" (Warner Bros) за Хари Потър във Великобритания ще отвори врати следващия месец.