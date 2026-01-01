Конските файтони, които повече от 150 години се движат из Сентръл парк в Ню Йорк, скоро ще останат в историята. Общинският съвет на града прие по-рано тази седмица законопроект, с който до юни 2028 г. ще бъдат забранени разходките с конски файтони. Така ще бъде сложен край на традиция, популярна сред туристите, която обаче отдавна е обект на критики от организации за защита на животните, предаде Асошиейтед прес.

Решението на общинския съвет бе прието след смъртта на 18-годишен турист миналата пролет. Законодателният акт обаче не дава ясен отговор на въпроса как ще бъдат подпомогнати хората, които ще останат без препитание заради забраната.

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Приетият текст предвижда кметството на Ню Йорк до април догодина да изготви план за преход към друга заетост за над 150-те кочияши и за други представители на бранша. Разпоредбите не съдържат конкретни критерии за подкрепа на засегнатите работници, но предвиждат програма, включваща насочване към свободни работни места, кариерно консултиране и възможности за обучение. Администрацията ще може да обсъди и форми на финансово обезщетение за заетите в сектора.

От кметството съобщиха, че вече работят по програма за професионален преход и са започнали разговори за възможни компенсации.

„Кметът ще подпише този законопроект, а администрацията му работи всеки ден, за да гарантира, че това ще стане при възможно най-силна защита на собствениците и работниците в този бранш“, заяви говорител на кмета след гласуването.

Синдикатът, представляващ кочияшите, заяви, че ще оспори законодателството по съдебен път „в момента, в който мастилото върху него изсъхне“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, чиято сграда „Тръмп Тауър“ се намира близо до Сентръл парк, разкритикува забраната и определи разходките с конски файтони като „емблематично преживяване в Ню Йорк“.

„Това беше велика традиция. Още една част от историята си отиде. Ще ни липсва!“, написа Тръмп в социалните мрежи.

Двама от предшествениците на настоящия кмет Зохран Мамдани също са настоявали за прекратяване на тази дейност, но без успех. Бившият кмет Бил де Блазио обеща да сложи край на разходките още в първия ден от управлението си, но се отказа след реакция на синдикатите и широка медийна кампания с участието на актьора Лиъм Нийсън. Ерик Адамс, който заемаше поста преди Мамдани, също предложи забрана в края на мандата си, но инициативата не беше придвижена.

Последният опит за прекратяване на дейността започна през юни, след като 18-годишният индийски турист Романч Махаджан загина, след като скочи от файтон, станал неуправляем заради подплашените коне. По данни, цитирани от Асошиейтед прес, това изглежда е първият смъртен случай с конски файтон в Сентръл парк от началото на тези разходки.

Семейството на Махаджан призова градските власти да забранят разходките, разказвайки със сълзи на очи, че е вярвало, че те са безопасни. Чичо му Гаурав Махаджан приветства предложението по време на митинг в четвъртък, заявявайки, че „часът на справедливостта най-накрая е настъпил“. Той застана редом с местни представители на властите и активисти за защита на животните.

Кочияшите изразиха съчувствие към Махаджан и близките му, но смятат, че са несправедливо засегнати заради изолиран инцидент. „Това не решава въпроса с намирането на друга работа и с продължаването на бизнеса ни. Кой ще плаща наема ми, докато си търся работа?“, попита Кристина Хансен, дългогодишна кочияшка и говорител на бранша.