Задържаха почерпен младеж, нападнал таксиметров шофьор във Варна, съобщиха от ОД на МВР-Варна.
На 3 октомври таксиметров водач потърсил помощ в полицията.
Клиент на такси преби пешеходец в „Студентски град“
По думите му, агресивен клиент, употребил голямо количество алкохол, му нанесъл няколко удара, причинявайки му телесна повреда.
След бързата намеса на криминалистите 19-годишният жител на Шумен бил задържан. По случая е образувано досъдебно производство.
На 3 октомври таксиметров водач потърсил помощ в полицията.
Клиент на такси преби пешеходец в „Студентски град“
По думите му, агресивен клиент, употребил голямо количество алкохол, му нанесъл няколко удара, причинявайки му телесна повреда.
След бързата намеса на криминалистите 19-годишният жител на Шумен бил задържан. По случая е образувано досъдебно производство.