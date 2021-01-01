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Задържаха почерпен младеж, нападнал таксиметров шофьор във Варна, съобщиха от ОД на МВР-Варна.

На 3 октомври таксиметров водач потърсил помощ в полицията.

Клиент на такси преби пешеходец в „Студентски град“

По думите му, агресивен клиент, употребил голямо количество алкохол, му нанесъл няколко удара, причинявайки му телесна повреда.

След бързата намеса на криминалистите 19-годишният жител на Шумен бил задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

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