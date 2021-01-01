Клиент на такси преби пешеходец в „Студентски град“

Задържаха почерпен младеж,във Варна, съобщиха от ОД на МВР-Варна.На 3 октомври таксиметров водач потърсил помощ в полицията.По думите му,, употребил голямо количество алкохол, му нанесълпричинявайки му телесна повреда.След бързата намеса на криминалистите 19-годишният жител на Шумен бил зПо случая е образувано досъдебно производство.