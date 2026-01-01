Специализиран екип унищожи силно корозирал невзривен боеприпас, намерен в района на местността ,,Бункера“ край квартал „Аспарухово“, съобщиха от пресцентъра на Военноморските сили във Варна.

Военните моряци са установили, че става дума за 82-милиметров минохвъргачен изстрел с капсулна втулка в опашната част и взривател. Тъй като районът е труднодостъпен, специалистите са взели решение да транспортират бомбата на безопасно място. При стриктно спазване на необходимите мерки боеприпасът е унищожен в района на гарнизонното стрелбище ,,Долни чифлик“.

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Екипът е действал по разпореждане на началника на отбраната и заповед на командира на Военноморските сили.

През август специализиран екип от ВМС идентифицира и унищожи безпилотно летателно средство, открито на морския бряг в местността "Кабакум" край Варна.