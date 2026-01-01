Истинска атракция за малки и големи се оказа първото демонстрационно хранене на Видър в зоопарка във Варна.

Община Варна

Любопитният обитател направи своя дебют пред публика, а срещата привлече вниманието на посетителите, съобщиха от Общината.

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Видрите са отлични плувци и прекарват голяма част от времето си във водата.

Община Варна

Сред любимите им храни е рибата, която се превърна и в част от първото демонстрационно хранене на Видър пред посетителите.

Община Варна

С много движение, любопитство и внимание премина срещата му с публиката. А Видър не закъсня да спечели нови почитатели сред гостите на зоопарка.

Община Варна

От зоопарка приканват всички, които все още не са се запознали с него, да го посетят и да видят новия любимец на живо.

Работното време е есенно - от 9:00 до 18:00 часа.