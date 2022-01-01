Във връзка с осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на ремонтните дейности по ул. „Промишлена“ в Стара Загора е спряно движението на обществен транспорт в посока изток - запад от кръстовището с бул. „Св. Патриарх Евтимий", съобщиха от пресцентъра на местната администрация.
Движението на автобусите на обществения транспорт в посока изток - запад от кръстовището с бул. „Св. Патриарх Евтимий" ще се осъществява по обходен маршрут по ул. „Войвода Стойчо Черногорски“. Спирките, които ще бъдат изпълнявани по маршрута, са: „Индустриална ВИК“; „Индустриална Прогрес“; „Индустриална складове“ и „Тролейбусно депо“.
Отворена за движение по ул. „Промишлена" остава лентата в посока запад - изток от ул. „Войвода Стойчо Черногорски" към бул. „Св. Патриарх Евтимий".
Движението на автобусите на обществения транспорт ще се осъществява по утвърдения маршрут по ул. „Промишлена“.
Движението на автобусите на обществения транспорт в посока изток - запад от кръстовището с бул. „Св. Патриарх Евтимий" ще се осъществява по обходен маршрут по ул. „Войвода Стойчо Черногорски“. Спирките, които ще бъдат изпълнявани по маршрута, са: „Индустриална ВИК“; „Индустриална Прогрес“; „Индустриална складове“ и „Тролейбусно депо“.
Отворена за движение по ул. „Промишлена" остава лентата в посока запад - изток от ул. „Войвода Стойчо Черногорски" към бул. „Св. Патриарх Евтимий".
Движението на автобусите на обществения транспорт ще се осъществява по утвърдения маршрут по ул. „Промишлена“.