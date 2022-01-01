Във връзка с осигуряване на безопасното организиране и изпълнение на ремонтните дейности по ул. „Промишлена“ в Стара Загора е спряно движението на обществен транспорт в посока изток - запад от кръстовището с бул. „Св. Патриарх Евтимий", съобщиха от пресцентъра на местната администрация.



Движението на автобусите на обществения транспорт в посока изток - запад от кръстовището с бул. „Св. Патриарх Евтимий" ще се осъществява по обходен маршрут по ул. „Войвода Стойчо Черногорски“. Спирките, които ще бъдат изпълнявани по маршрута, са: „Индустриална ВИК“; „Индустриална Прогрес“; „Индустриална складове“ и „Тролейбусно депо“.



Отворена за движение по ул. „Промишлена" остава лентата в посока запад - изток от ул. „Войвода Стойчо Черногорски" към бул. „Св. Патриарх Евтимий".



Движението на автобусите на обществения транспорт ще се осъществява по утвърдения маршрут по ул. „Промишлена“.