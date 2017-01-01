Ст. Загора

Нарязаха гумите на автомобил

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полиция
полиция / Снимка: Дарик
Във Второ РУ – Стара Загора е получено съобщение от 28-годишен старозагорец, че неизвестен извършител е срязал четирите гуми на лек автомобил "Рено Меган”. Автомобилът е бил паркиран пред жилищна сграда на ул."Братя Жекови".

Извършен е оглед на местопроизшествието. Във Второ РУ – Стара Загора е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.216 от НК.
 
 
 

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