51-годишен криминално проявен и осъждан мъж е задържан за грабеж на 896 евро от 89-годишен пенсионер в Стара Загора, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

Сигналът за престъплението е подаден на 7 октомври. По данни на потърпевшия зад заведение в града непознат мъж се представил за служител на пощенски клон, откъдето възрастният човек получил пенсията си.

Извършителят заявил, че служителката е изплатила с 80 евро по-малко, и поискал пенсионерът да покаже парите си. След това издърпал със сила от ръката му 896 евро и избягал.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия полицията установила предполагаемия извършител. С постановление на Районната прокуратура в Стара Загора той е задържан за срок до 72 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за грабеж по чл. 198, ал. 1 от Наказателния кодекс.