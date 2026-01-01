45-годишен мъж е задържан за домашно насилие над 40-годишната си съпруга в старозагорското село Хан Аспарухово, съобщиха от ОДМВР – Стара Загора.

Сигналът е подаден на 9 октомври в 17:45 часа от 63-годишна жена. По първоначални данни мъжът хвърлял камъни по съпругата си в семейния им дом. При пристигането си полицейският екип установил, че той е нанесъл и удари на жената в условията на домашно насилие.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 5а във връзка с чл. 130, ал. 2 от Наказателния кодекс.