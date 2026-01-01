Инвестицията ще подобри осветлението, което има пряко отношение към сигурността на жителите в трите населени места, а очакваните икономии от електроенергия възлизат на около 190 000 евро годишно.

Мащабна модернизация на уличното осветление на стойност близо 1 млн. евро ще обхване Бистрица, Панчарево и Лозен. Първите дейности започват днес в с. Бистрица, след което ще продължат в останалите две населени места. От общата инвестиция 238 000 евро се осигуряват от Националния доверителен екофонд.

Инвестицията е насочена към подобряване на условията за живот и сигурността на жителите. Старите улични лампи ще бъдат подменени с нови LED осветители, които ще осигуряват по-добра видимост по улиците, особено в тъмните часове на денонощието. Това е важно както за пешеходците и шофьорите, така и за децата и възрастните хора, които ежедневно се придвижват в населените места.

„Доброто улично осветление е пряко свързано със сигурността на хората. За нас е важно жителите на Бистрица, Панчарево и Лозен да имат по-добри условия на живот, а децата и възрастните хора да се придвижват спокойно и безопасно. Работим по този проект още от 2024 г. и съм удовлетворена, че вече преминаваме към неговото изпълнение“, заяви д-р Ваня Тагарева, заместник-председател на Столичния общински съвет.

Освен подобряването на осветлението, проектът ще доведе и до значителни икономии на публични средства. Според предварителните разчети потреблението на електроенергия ще намалее с над 1,26 млн. кВтч годишно, което се равнява на около 190 000 евро годишни икономии само от електроенергия. Допълнително се очаква намаляване на разходите за поддръжка и ремонти.

Новото осветление ще бъде оборудвано с интелигентна система за управление, която ще позволява дистанционно регулиране на осветеността.

Район „Панчарево“ е единственият в България с одобрен проект за улично осветление по Подпрограма „Енергийна ефективност чрез договори с гарантиран резултат“ към Инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд.

Проектът е резултат от съвместната инициатива на кмета на район „Панчарево“ Евгения Алексиева, заместник-кмета Георги Амзин и д-р Ваня Тагарева, които още през 2024 г. внесоха доклад за кандидатстване по програмата.

„Това е важна инвестиция, която ще има пряко отражение върху ежедневието на жителите. След продължителна подготовка вече преминаваме към реалните дейности. Целта ни е да подобрим уличното осветление в трите населени места и да намалим разходите за електроенергия“, коментираха кметът Евгения Алексиева и зам.-кметът Георги Амзин.