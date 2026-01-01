Избрани сме да вземаме трудни решения и да ускоряваме все повече развитието на града. Така кметът на София Васил Терзиев коментира смените на трима заместник-кметове на София.

БТА

Това са най-нормални процеси. Винаги съм търсил ефективност - да могат да се случват повече, по-бързо и по-качествено проектите във града, посочи столичният кмет.

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Той каза, че традиция в българската политика е някой да напуска или да бъде помолен да напусне, когато има скандал. Моята политика и практика е друга. Няма нужда от скандали, отбеляза столичният кмет.

БТА

По думите му става въпрос за квалифицирани хора и по каквато и причина да са напуснали или да са били помолени да напуснат, не се променя всичко, което са оставили като работа, като една добра основа, която да се надгражда.

Припомняме, че миналата седмица постовете на заместник-кметове напуснаха Никола Лютов - по строителство, Виктор Чаушев - по транспорт, и Иван Гойчев - по дигитализация.

БТА

Инспектирахме напредъка по строителството на метростанция "Панчо Владигеров", което започна през 2023 г. Тя е вече на 90% завършена и през лятото на 2027 г. ще бъде готова за експлоатация.

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Това обяви кметът на София Васил Терзиев при проверка на строителството на обекта заедно с директора на "Метрополитен" Николай Найденов и зам.-кмета по финанси Георги Клисурски.

"Новата метростанция ще даде възможност за свързване на първа и втора метролинии, които ще завършват тук, каза столичният кмет. Ще бъде намален интервалът на движение на метровлаковете по втора линия от 7 на 4 минути, което ще направи още по-удобно ползването на метрото", добави Терзиев.

БТА

"Със завършването на метростанцията се очаква около 10-12 хиляди жители от околните квартали да ползват метрото", каза той. Терзиев съобщи още, че предстои разширението на първата линия на метрото под бул. "Царица Йоана" в "Люлин" към Околовръстното шосе.

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Директорът на "Метрополитен" Николай Найденов заяви, че съоръжението е част от бъдещия мащабен интермодален хъб, който ще включва железопътна гара и автогара, което е ключово за бъдещето развитие на транспортната инфраструктура на София.

БТА

"Строител на метростанцията е компанията "Геострой", избрана след обществена поръчка. Стойността на проекта е 22,5 млн. евро без ДДС и се финансира чрез държавния бюджет. Станцията ще обслужва както живеещите в районите "Обеля 1" и "Модерно предградие", така и пътниците по жп линиите в западното и югозападното направление", информира Найденов.

БТА

Той каза, че в дългосрочен план се очаква увеличение на пътникопотока на метрото с около 12 000 души, от които приблизително 8600 ще бъдат привлечени от жп транспорта. В средносрочен план прогнозният пътникопоток е около 5500 души дневно.