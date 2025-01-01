Столичната община ще стартира през 2026 г. процедура по отчуждаване на частни имоти в район „Овча купел“, които са необходими за изграждането на довеждаща улица и техническа инфраструктура към бъдещата Национална многопрофилна детска болница, която ще бъде в кв. “Горна баня“.

Столичният общински съвет вчера прие доклад, внесен от кмета на София Васил Терзиев. Изграждането на улицата е ключов елемент от обезпечаването на достъпа до болницата и нейната връзка с Околовръстен път.

“Без тази връзка болницата не би могла да функционира пълноценно. Затова подхождаме с максимална отговорност и ясни ангажименти от страна на общината”, заяви столичният кмет Васил Терзиев. Той подготвя и доклад за прехвърляне на общински имоти в район „Люлин“ към АПИ.

„Люлин“ остана единственият район, в който тази необходима работа не беше извършена от районния кмет, затова ще я довършим на ниво Столична община, за да не забавяме важните процедури,” допълни Терзиев.

“Ще осигурим всички необходими проекти и изпълнението на довеждащата инженерна инфраструктура. Притеснени сме обаче от орязването на държавния бюджет за изграждане на участъка от Околовръстния път на София. Надяваме се държавата да осигури нужното финансиране за тази част от градския ринг, без което болницата не би могла да функционира,” посочи зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

За изграждането на Околовръстния път от ул. ”Никола Петков” до автомагистрала “Струма” и довеждащата инфрастурктура Столичната община подписа на 29 октомври 2025 г. тристранно споразумение със „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Документът регламентира сътрудничество между институциите за изграждане и координация на необходимата пътна и техническа инфраструктура към бъдещата болница. Споразумението предвижда изготвяне на общ план за проектиране и строителство на ключови пътни връзки, развитие на прилежащата улична мрежа и съобразено с график изпълнение на дейностите по строителство на болницата.