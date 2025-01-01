Кметът на София Васил Терзиев съобщи, че в Столичната община е постъпил проект за възстановяване на Симеоновския лифт от собственика на съоръжението – „Витоша ски“ АД (TechnoAlpin).

Той написа, че първата същинска стъпка за възстановяване на Симеоновския лифт е реализирана.

"Ясно заявихме какво трябва да се случи, за да има София отново лифтове. След това разработихме конкретна пътна карта, като посочихме необходимите действия и отговорните институции, коментира Василев. Заявихме също, че ако инвеститорът не изпълни първата стъпка – идеен проект до края на август, ще търсим алтернативен път за възстановяване на витошките лифтове", припомня Терзиев.

Столичният кмет пише още, че идейният проект включва разработки на двата водещи производители на лифтове в света, включително изчисления за капацитет на линията и промени в стълбовете и станциите на сегашния неработещ лифт. Предстои анализ на законовата рамка, което е в правомощията на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и на Народното събрание, добавят оттам. Предвижда се и актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“, като според Общината това е отговорност на МЗХ, МОСВ и Министерския съвет. След което Столичната община ще приеме подробни устройствени планове.

"Ще положим максимални усилия да свършим своята работа – ще помогнем и на другите отговорни страни да свършат своята", увери кметът.