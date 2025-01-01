Заместник-кметът на Столична община (СО) по направление обществено строителство Никола Лютов направи проверка на изпълнението на новия мост на Бакърена фабрика преди пускането на автомобилното движение.

"След броени минути ще пуснем движението по новия мост на Бакърена фабрика с дължина около 700 метра", заяви Лютов.

БГНЕС

Зам.-кметът обобщи какво е направено: "Подменено е LED осветлението, положени са хидроизолации, преместен е магистрален водопровод, нова газова инсталация, за да можем да затворим подходите към стария надлез, да ги обновим, защото не са в добро състояние, да подновим вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и да можем да ги пуснем да се експлоатира в двете посоки, така че да оберем големите трафик тапи, които се случваха тук преди време".

Това е само първата почти окончателно приключила част от проекта за обновяване на инфраструктурата още от кръстовището с бул. "Сливница" и стигайки до кръговото на бул. "Ломско шосе".

"Считаме, че това трасе, бидейки част от единия от градските рингове, е много приоритетно за СО, доколкото е единственото пряко такова, което свързва големите четири северни района на София", добави Лютов.

Заместник-кметът по строителство информира и за предстоящи ремонти в района.

"След приключване на надлеза на Бакърена фабрика влизаме, буквално след два дни, да ремонтираме по текущ ремонт в целия обхват кръстовището на бул. "Адам Мицкевич" и бул. "Сливница", обяви Лютов, като допълни, че то също не е в добро експлоатационно състояние. Като трасе на масов градски транспорт, там ще бъдат вложени сериозни средства.

Стойността на надлеза над Бакърена фабрика в София е близо 19 млн. лева, като финансирането се осигурява от държавен бюджет по Програмата на МРРБ за подкрепа на общините.