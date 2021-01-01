Предадоха на съд мъж, заканил се с убийство на таксиметров шофьор с пистолет

Прокуратурата внесе обвинителен акт в Софийски районен съд срещу 50-годишен мъж за шофиране на таксиметров автомобилв София, съобщиха от обвиненеито.На 9 май на бул. “Симеоновско шосе”, обвиняемият, който управлявал таксиметров автомобил бил спрян за полицейска проверка, докато правелВ хода на проверката униформените установили, че той няма свидетество за управление на моторно превозно средство, удостоверение за психологическа годност и удостоверение за управление на таксиметров автомобил.По случая е образувано досъдебно производство. В хода на разследването е станало ясно, че мъжътизвършени от него идентични престъпления.