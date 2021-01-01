Прокуратурата внесе обвинителен акт в Софийски районен съд срещу 50-годишен мъж за шофиране на таксиметров автомобил без шофьорска книжка и разрешително в София, съобщиха от обвиненеито.
На 9 май на бул. “Симеоновско шосе”, обвиняемият, който управлявал таксиметров автомобил бил спрян за полицейска проверка, докато правел курс с клиент.
Предадоха на съд мъж, заканил се с убийство на таксиметров шофьор с пистолет
В хода на проверката униформените установили, че той няма свидетество за управление на моторно превозно средство, удостоверение за психологическа годност и удостоверение за управление на таксиметров автомобил.
По случая е образувано досъдебно производство. В хода на разследването е станало ясно, че мъжът многократно е осъждан извършени от него идентични престъпления.
На 9 май на бул. “Симеоновско шосе”, обвиняемият, който управлявал таксиметров автомобил бил спрян за полицейска проверка, докато правел курс с клиент.
Предадоха на съд мъж, заканил се с убийство на таксиметров шофьор с пистолет
В хода на проверката униформените установили, че той няма свидетество за управление на моторно превозно средство, удостоверение за психологическа годност и удостоверение за управление на таксиметров автомобил.
По случая е образувано досъдебно производство. В хода на разследването е станало ясно, че мъжът многократно е осъждан извършени от него идентични престъпления.