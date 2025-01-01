Ремонтът на кръстовището на бул. „Сливница“, бул. „д-р Петър Дертлиев“, ул. „Адам Мицкевич“ се отменя, съобщиха от Столична община. От там добавят, че се отменя и промяната на маршрутите на автобусни линии №№ 82, 83, 108, 309, 310, на тролейбусни линии №№ 6, 7 и се разкрива временна тролейбусна линия №7А, която се отнася за 30 август 2025 г. Причината е изразено несъгласие с ремонта от страна на кмета на "Люлин" Георги Тодоров.

В своя позиция вр.и.д. заместник-кмет на направление “Обществено строителство” Никола Лютов заяви, че е възложил ремонта на кръстовището на бул. „Сливница“ с ул. „Адам Мицкевич“ и бул. „Д-р Петър Дертлиев“, район „Люлин“ и район „Връбница“, защото представлява ключова инфраструктура не само за район „Люлин“, но и за районите „Връбница“, „Сердика“, „Надежда“ и „Илинден“.

Бул. „Сливница“ е основна входно-изходна артерия, която представлява връзка на северните и източните квартали и центъра на София с "Околовръстния път" и международните коридори. Бул. „Петър Дертлиев“ и ул. „Адам Мицкевич“ са част от бъдещия Втори градски ринг (обслужващия ринг) за въпросните четири района на северна София. Чрез системата на Контактен център на Столична община има постъпили множество сигнали от граждани за въпросното кръстовище. На кръстовището е констатирано наличие на образували се коловози и пропадания на пътната настилка, компрометирани участъци, мрежовидни пукнатини, единични надлъжни и напречни пукнатини и множество пропаднали ревизионни и дъждоприемни шахти, които застрашават живота и здравето на гражданите, движещи се по него, се казва в позицията на Лютов.

Той посочва, че отменя решението за ремонта „поради ясно изразеното несъгласие и заявената позиция от страна на кмета на район „Люлин“, че посоченото кръстовище не е сред приоритетите на местната администрация“.

Макар направление „Обществено строителство“ да няма ангажимент да съгласува дейностите по текущ ремонт на уличната мрежа с районните администрации, желанието ни винаги е било да работим там, където всички, включително районните кметове, виждаме смисъл и стойност. Във връзка с позицията на Георги Тодоров, кмет на район „Люлин“, публикувана на 28 август, бих искал вместо да политиканстваме – да подкрепяме твърденията си с цифри и доказателства, казва още заместник-кметът. Той пише:

„Г-н Тодоров на практика блокира инвестиционно намерение на Столична община с прогнозен размер от около 1.2 млн. лв. Макар че това безспорно е една много значима инвестиция в района, тя нямаше да е толкова критично важна, ако кметът на район „Люлин“ успяваше да се възползва от различните разработени механизми за финансиране и изпълнение на благоустройствени ремонтни дейности, които, в съответствие с управленския приоритет на г-н Терзиев за децентрализация, ежегодно са на разположение на всяка районна администрация.

Данните за район „Люлин“ изглеждат по следния начин:

● За 2024 г. са разпределени целеви бюджетни средства в размер на 653 065 лв., от които от район „Люлин“ са усвоени 391 758 лв. и са останали неусвоени 261 307 лв. Наложи се не г-н Тодоров, а направление „Обществено строителство“ да процедира инвестирането на неусвоените средства в района през други механизми, за да може „Люлин“ да става по-сигурен и по-привлекателен за софиянци.

● За 2025 г. са разпределени целеви бюджетни средства в размер на 653 065 лв., от които до днес, 29 август, от страна на район „Люлин“ не е усвоена нито стотинка. Все още финансовата година не е завършила, затова апелирам гражданите да проследят изпълнението в следващите няколко месеца.

● От компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ (или т.нар. "заем" за ремонт и изграждане на тротоари на Столична община) за периода от 2023 г. до септември 2026 г. са разпределени за реализиране от страна на район „Люлин“ 2 592 000 лв., от които до 29.08.2025 г. са усвоени 347 274 лв., а 2 244 726 лв. остават неусвоени.

По отношение на твърденията на г-н Тодоров, че многократно е пледирал за ремонт на много по-проблемни участъци от пътната инфраструктура в район „Люлин“ – предложенията за включване на обекти в Капиталовата програма от страна на районните кметове следва да бъдат отражение на инфраструктурните приоритети на района. При направена справка в направление „Обществено строителство“ се установи, че от администрацията на район „Люлин“ не са постъпвали никакви предложения за ремонт на цитираните от от г-н Тодоров кръстовища и пътни участъци.

Бих искал да изразя голямото си съжаление от това, че отмяната на ремонта на кръстовището на бул. „Сливница“ с ул. „Адам Мицкевич“ и бул. „Д-р Петър Дертлиев“ ще се отрази и на другите три района – „Илинден“, „Надежда“ и „Връбница“, чиито кметове оказаха пълно съдействие на Столична община в организирането на подготовката за ремонта. Колеги, благодарности за проявения професионализъм и волята да отстоявате важните за районите ви инфраструктурни проекти. Съдействието на районните администрации винаги е било ключово за реализирането на инвестиции от такъв мащаб.

Накрая бих искал да успокоя хората, че заделените 1.2 млн. лв. за ремонта на кръстовището, вместо в „Люлин“, ще бъдат вложени в „Надежда“, „Връбница“ и „Илинден“. В северна София, в чието развитие инвестираме от началото на този мандат.“