Софийската градска прокуратура внесе в Софийския градски съд обвинителен акт срещу двама мъже за държане с цел разпространение на близо килограм кокаин на стойност почти 150 000 евро.

Според обвинителния акт на 26 феврури 2026 г. в София двамата обвиняеми, действайки в съучастие като съизвършители, държали с цел разпространение в лек автомобил „Рейндж Роувър“ високорисковото наркотично вещество.

Иззетият кокаин е с нетно тегло 993,06 грама, съдържание на активен компонент 68,2% и стойност 146 585,55 евро.

Двамата са предадени на съд за държане с цел разпространение на наркотичното вещество е в особено големи размери. Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.