Акция срещу купения вот тече в страната.

В рамките на полицейските действия се проверяват адреси и граждани с цел предотвратяване на престъпления, свързани с изборите.

Мащабна акция в Плевенско: Задържаха двама души, обявени за общодържавно издирване

По данни на полицията до момента са проверени около 50 адреса и близо 60 души. Едно лице, което е обявено за издирване е задържано.

Няма задържани във връзка с изборите.

На граждани се връчват предупредителни протоколи да се въздържат от извършване на престъпления. От полицията посочиха, че е направен анализ и посещенията на адреси продължават.

Стара загора

На територията обслужвана от РУ-Казанлък на 14 октомври е стартирала специализирана полицейска операция с насоченост превенция и противодействие на престъпления против политическите права на гражданите и битовата престъпност.

Провежда се съвместно със служители на ГДЖСОБТ. Данните към момента са: извършени проверки на 256 лица, 2 заложни къщи; 7 дружества, предоставящи бързи кредити; 2 игрални зали; 4 търговски обекти. Съставени са 13 протокола за предупреждение по реда на чл.65 от ЗМВР извън чл.167-169г от НК; за срок до 24 часа са задържани 6 лица; не са установени случаи на купуване на гласове, образувани са 4 досъдебни производства за държане на наркотични вещества, едно бързо производство за престъпление против собствеността /кражба/; Проверени са 122 МПС; като са съставени-7 АУАН /акт за установено административно нарушение/ и 68 фиша по ЗДВП.

Шумен

При специализирана полицейска операция в Шуменско са извършени проверки на 50 човека от активния криминален контингент. Установени са двама, обявени за общодържавно издирване. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

По време на полицейската операция са проверени 16 заложни къщи и дружества за бързи кредити, както и 17 собственици на фирми, с цел предотвратяване на корпоративен вот. В хода на акцията са проверени и водачите на 450 моторни превозни средства. За различни констатирани нарушения са съставени 13 акта и са наложени 170 глоби с фиш.

Специализирана полицейска операция е проведена съвместно със Зоналното жандармерийско управление във Варна от 6:00 до 22:00 ч. на 15 октомври с цел ефективно противодействие на престъпността, привеждане в известност и профилактика на лица от активния криминален контингент, опазване на обществения ред, осигуряване на полицейско присъствие в уязвими райони, участъци, махали и квартали, противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества и за защита на политическите права на гражданите, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.