Кметът на община Силистра Александър Сабанов предупреди на пресконференция за риск от увеличаване на популацията на комарите в региона заради забавяне на държавните процедури по третиране на по-големи територии.

По думите му Общината ще извърши в близките дни ларвицидно третиране на водните обекти в своя обхват, но мерките са частични, тъй като редица зони извън общинската отговорност, като Биосферния парк „Сребърна“ и части от държавния горски фонд, се обработват от национални институции, предаде кореспондентът на БТА в Силистра Александър Леви.

Сабанов посочи, че забавяне в обществената поръчка на Министерството на здравеопазването създава риск от пропуск в ключовия период за третиране, когато развитието на ларвите започва при по-високи температури и изисква своевременна намеса. Ако този момент бъде пропуснат, Общината няма да може самостоятелно да овладее процеса, допълни той.

Кметът увери, че съвместната обработка по поречието на Дунав с румънската страна е координирана и ще се извърши по график, но подчерта необходимостта държавните институции също да изпълнят ангажиментите си, за да се избегне сериозно увеличение на популацията през летния сезон.

Проблемите с комарите са традиционни за жителите на крайдунавския град. През 2023 година граждани протестираха заради неефективната работа на Общината за борба с вредните насекоми. Недоволните граждани внесоха предложение до Общинския съвет да задължи тогавашния кмет да бъдат отпуснати допълнителни средства за авиационно пръскане срещу комарите.

В местния държавен архив е запазена информация, която свидетелства, че през април 1944 година учители и ученици от крайдунавския град са се включили в избиване на комари срещу заплащане. За десет убити насекоми те са получавали 2,00 лева, за 100 - 25,00 лева, а за хиляда комара - 350,00 лева. Убитите насекоми са предавали в цигарени кутии между памук.

Заместник-кметът по екология в Русе Никола Лазаров също предупреди преди дни, че забавянето ще доведе до рязко увеличаване на популацията на комарите и ще натовари местния бюджет. По думите му още миналата година е било обещано процедурата да стартира навреме, но това не се е случило. Реално тя започва едва в края на декември 2025 г., а четири месеца по-късно е прекратена заради проблеми с методиката и липса на прозрачност.

Припомняме, че преди дни Министерството на здравеопазването прекрати процедурата за избор на изпълнител за дезинсекция и контрол на комарните популации, след като в хода на проверките са установени съществени нарушения, които не могат да бъдат отстранени в рамките на текущата процедура.

В становища на Агенцията за обществени поръчки (АОП) и на дирекция „Вътрешен одит“ са констатирани сериозни проблеми в методиката за оценка на офертите. Установени са неясноти и несъответствия при формирането на комплексната оценка, които поставят под риск обективния избор на изпълнител.

Допълнително е установено, че информация, свързана със спецификата на местата и терените за изпълнение, не е била публично достъпна за всички заинтересовани страни към момента на подготовка и подаване на офертите. Това противоречи на принципите на публичност и равнопоставеност и създава риск от неравнопоставено участие.

Министерството съобщи, че предприема незабавни действия за осигуряване на необходимите дейности по контрол на комарните популации в страната, така че обработките да се извършат в срок.

Контролът на комарните популации е пряко свързан със здравето на хората и остава безусловен приоритет. Министерството на здравеопазването носи отговорност както за опазването на общественото здраве, така и за законосъобразното и прозрачно управление на публичните средства.