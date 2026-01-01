Полицията в Шумен издирва собственик на намерена парична сума, съобщиха от ОД на МВР.

В обедните часове 44-годишната Кремена Байчева e намерила парична сума на земята в западната част на квартал „Тракия“ - в района на търговски обекти.

Вместо да задържи парите, жената незабавно се отправила към Районното управление, за да ги предаде доброволно, с надеждата те да бъдат върнати на своя собственик.

Самата Кремена сподели, че първоначално се зарадвала, когато видяла парите, но бързо осъзнала, че те може да са от жизненоважно значение за човека, който ги е изгубил – възрастен човек, нечии последни спестявания или средства, предназначени за лечение.

ОД на МВР-Шумен

„В първия момент се зарадвах, защото в тези времена на всички ни е трудно. Имам две деца. Вярвам, че точно аз е трябвало да ги намеря, за да мога да ги предам в полицията и се намери човекът, който ги е изгубил“, споделя жената.

Призоваваме този, който е изгубил паричната сума, да се яви в Районното управление в Шумен, като за установяване на собствеността е необходимо да посочи точния размер на сумата и мястото, на което я е изгубил.

Ръководството на областната дирекция и служителите на полицията изразяват уважението си към достойната ѝ постъпка и благодарност за проявената почтеност и съпричастност. Нека примерът на Кремена Байчева ни напомня, че доблестта не се измерва с големи думи, а с достойни постъпки.