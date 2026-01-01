Нивото на река Дунав в българо-румънския участък е безпрецедентно ниско. Това коментира в Русе заместник-министърът на транспорта и съобщенията Анна Натова.

Натова и Христо Полендаков – председател на Дунавската комисия и заместник-министър на външните работи на България, бяха сред участниците в международната конференция, посветена на 70 години от основаването на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД).

"Искам да честитя на колегите от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав тяхната 70-годишнина. Седемдесет години те се занимават с точно тази дейност - да осигуряват корабоплавателния път в българо-румънския участък на река Дунав и се справят успешно въпреки климатичните предизвикателства", каза Анна Натова.

Тя посочи, че по проект "FAST Danube 2" се предвиждат краткосрочни мерки за осигуряване на 94 процента непрекъсваемост на корабоплаването през годината.

Корабоплаването в българския участък на река Дунав продължава с ограничения

"Проектът е съвместен с Румъния. В момента текат процедури по избор на изпълнител от румънската страна. Там са предвидени конкретни краткосрочни мерки за подобряване на корабоплаването. Държавата в лицето на изпълнителната агенция си върши работата, но понякога климатът е по-силен и от нас", каза още Натова.

Ивелин Занев - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав, каза, че по проекта "Fast Danube 2" се предвиждат дейности по удълбочаване на корабоплавателния път и изграждане на различни хидротехнически съоръжения.

"Това са напречни и надлъжни буни, както и шеврони. Шевронът има У-образна форма, която насочва течението и укрепва бреговете на островите. Проектът вече е в процес на реализация. Строителство може да започне веднага след сключване на договора с изпълнителя, когато самият договор влезе в сила", каза Занев.

Той съобщи, че нивото на река Дунав при Русе днес е минус 145 см спрямо условната кота нула, което е със 72 см по-ниско от предишния рекорд през 2003 година.

"Все още сме в изключително критична хидроложка ситуация, която наблюдаваме", каза Занев и допълни, че няма заседнали кораби във фарватера (плавателния път) на реката, но десетки плавателни съдове изчакват на различни места в българо-румънския участък по-високи води.

Река Дунав близо до исторически минимуми за сезона, корабоплаването е при ограничения (ВИДЕО)

Христо Полендаков - председател на Дунавската комисия и заместник-министър на външните работи на България, каза, че Дунав е жизненоважна река. По думите му силата на Дунавската комисия е, че препоръките от държавите, които са постоянни представители в нея, се вземат с консенсус и се изпълняват.

"В момента организацията е много еднакво мислеща, което помага за по-доброто разбиране. Когато започнаха проблемите с нивата на река Дунав през летните месеци, благодарение на България и лично на Ивелин Занев, се предприе акция и десетте постоянни представители на организацията излязоха с общо заявление, където доста предметно и с технически текстове начертаха какво се прави в случаи на подобна криза - не само при спад на водата, но и при вдигане на водата над нивата, с които бихме могли да се срещнем през зимните месеци. Има желание за справяне с всяка една от ситуациите. Държавите си взаимодействат добре и организират съвместни действия и ранни предупреждения, за да не се стига до аварии или пък до затъвания на кораби там, където има плитчини", каза председателят на Дунавската комисия и заместник-министър на външните работи на България.

Според Натова и Полендаков се водят разговори за изграждането на хидротехнически съоръжения в българо-румънския участък, но те изискват сериозен финансов ресурс.

По повод на 70-годишнината на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в началото на конференцията се състоя и официална церемония по валидиране на специална пощенска марка.