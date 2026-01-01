Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Разград затвориха топла точка в голям супермаркет в града. Причината е незадоволително хигиенно състояние и липса на част от задължителните записи по системата за управление на безопасността на храните.



Проверката е извършена в рамките на съвместните контролни действия на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП).

БАБХ спря дейността на два търговски обекта, четири топли витрини и кухня-майка



За установените нарушения са издадени разпореждане за спиране на част от дейността на обекта, акт за установяване на административно нарушение (АУАН) и предписание.



Работата на топлата точка ще може да бъде възобновена след отстраняване на нарушенията и последваща проверка от инспекторите на ОДБХ – Разград.



Контролните действия продължават.