Апелативният съд в Пловдив отложи за 4 ноември насроченото за днес заседание по делото, с което кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер оспорва отстраняването му от длъжност, съобщиха от съда.

Причина за отлагането стана неявяването на адвоката на Искендер - Димитър Георгиев. Той е изпратил лист, че е в болнични от 27 до 31 октомври. В документа обаче не е отбелязано, че не може да се явява пред съда и затова той бе глобен с 1000 лева.

Миналата седмица Хасковският окръжен съд се произнесе "за" отстраняването на кмета.

Съдът в Хасково отстрани от длъжност кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер (СНИМКИ)

То беше поискано от Софийската градска прокуратура във връзка с разследване срещу Искендер за умишлено извършени престъпления, свързани с имуществени разпореждания по отношение на общински недвижими имоти за близо един милион лева.

Повдигнатите обвинения са по четири случая за периода 2019-2025 година. Според хасковските магистрати обвиняемият може да се възползва от служебното си положение, за да повлияе на разследването, предава БНР .

Историята около кмета е белязана от продължителни съдебни процедури и обвинения, които поставят под въпрос неговото управление. Настоящото разглеждане от Окръжен съд-Хасково на искане за отстраняването му от длъжност е поредна стъпка в тази сага, която започна още миналата година.

В края на септември 2023 г. Мюмюн Искендер бе привлечен като обвиняем по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, занимаваща се със злоупотреби с европейски средства по програмата за къщи за гости. В резултат на тези обвинения на кмета беше наложена мярка за неотклонение "домашен арест".

Повдигат нови обвинения срещу кмета на Община Минерални бани

През месеците след това съдебни инстанции многократно разглеждаха и променяха мярката му за неотклонение, включително заменяйки я с парична гаранция, но Апелативният съд в Пловдив често връщаше "домашен арест". По-късно, през май 2024 г., Искендер беше освободен от домашния арест, тъй като изтече законовият осеммесечен срок без внесен обвинителен акт.

През май 2024 г. Окръжен съд-Хасково за първи път определи мярка за отстраняване на Искендер от поста по старото производство, по искане на Софийската градска прокуратура. Само няколко седмици по-късно, в края на същия месец, Пловдивският апелативен съд отмени това решение.

Мотивът на апелативните магистрати беше, че няма достатъчно данни Искендер да би попречил на обективното изясняване на обстоятелствата, тъй като всички изискани документи вече са били предоставени, а свидетелите - разпитани.Въпреки възстановяването му на поста по първоначалното дело, срещу Мюмюн Искендер бяха повдигнати нови обвинения