Прокуратурата ще повдигне нови обвинения срещу кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер, чието отстраняване от длъжност се иска от обвинението. Това съобщи в кулоарите на окръжния съд в Хасково прокурорът по делото от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев.

Исканото отстраняване от длъжност на Искендер е във връзка с водено срещу кмета разследване, по което той вече е с повдигнати обвинения. Те са за престъпна дейност с имуществени разпореждания по отношение на десетки декари недвижими имоти за близо един милион лева. Новите обвинения, за които има събрани доказателства и по които ще бъдат повдигнати обвинения, са за разпореждане с общински парични средства по неправомерен ред за плащане на търговски дружество. Те се изясняват и прецизират все още, каза прокурор Ангел Кънев.

Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани заради влошеното му здраве

Делото за исканото отстраняване от длъжност на Искендер днес беше отложено от съда за втори път и насрочено за друга дата. Причината, както и на предишния процес, е невъзможността кметът да се яви лично в зала заради влошеното си здравословно състояние. На 28-и септември той бе приет в болница, където се лекува и в момента. Информацията беше дадена в съдебна зала от защитника му адвокат Димитър Димитров и потвърдена от прокурора след направена проверка в МБАЛ Хасково през вчерашния ден.

Към настоящия момент Искендер е и с мярка от парична гаранция, която му е наложена по производство, по което е с обвинения за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства.