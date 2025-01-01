Състав на Окръжен съд-Хасково уважи искането на Софийската градска прокуратура и постанови кметът на Минерални бани Мюмюн Искендер да бъде отстранен от длъжност.

Съдията по процеса Даниела Николова мотивира постановлението си с аргументите, че въпреки че не е осъждан, за Искендер има налични данни за предходни негови прояви, в това число и престъпление по служба и наличия на висящо производство. Според съда са налице обективни данни, че обвиняемият може да се възползва от служебното си положение да препятства разследването.

БТА

Отстраняването на кмета Искендер бе поискано във връзка с разследване срещу него за умишлено извършени престъпления, свързани с имуществени разпореждания по отношение на общински недвижими имоти за близо един милион лева. Повдигнатите обвинения са по четири случая, сред които е и злоупотреба с имот, собственост на черковното настоятелство в село Брястово.

БТА

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е и с мярка от парична гаранция, която му е наложена по производство, по което е обвинен за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства.

Отстраняването му от длъжност е за втори път. През май тази година Окръжен съд уважи искането на Софийската градска прокуратура и отстрани от кметския пост Мюмюн Искендер. По-късно Апелативният съд в Пловдив отмени определението на окръжните магистрати в Хасково и Искендер продължи да изпълнява правомощията си като кмет на Минерални бани.

Историята около кмета е белязана от продължителни съдебни процедури и обвинения, които поставят под въпрос неговото управление. Настоящото разглеждане от Окръжен съд-Хасково на искане за отстраняването му от длъжност е поредна стъпка в тази сага, която започна още миналата година.

В края на септември 2023 г. Мюмюн Искендер бе привлечен като обвиняем по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, занимаваща се със злоупотреби с европейски средства по програмата за къщи за гости. В резултат на тези обвинения на кмета беше наложена мярка за неотклонение "домашен арест".

Повдигат нови обвинения срещу кмета на Община Минерални бани

През месеците след това съдебни инстанции многократно разглеждаха и променяха мярката му за неотклонение, включително заменяйки я с парична гаранция, но Апелативният съд в Пловдив често връщаше "домашен арест". По-късно, през май 2024 г., Искендер беше освободен от домашния арест, тъй като изтече законовият осеммесечен срок без внесен обвинителен акт.

През май 2024 г. Окръжен съд-Хасково за първи път определи мярка за отстраняване на Искендер от поста по старото производство, по искане на Софийската градска прокуратура. Само няколко седмици по-късно, в края на същия месец, Пловдивският апелативен съд отмени това решение.

Мотивът на апелативните магистрати беше, че няма достатъчно данни Искендер да би попречил на обективното изясняване на обстоятелствата, тъй като всички изискани документи вече са били предоставени, а свидетелите - разпитани.Въпреки възстановяването му на поста по първоначалното дело, срещу Мюмюн Искендер бяха повдигнати нови обвинения.