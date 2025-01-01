Състав на окръжен съд – Хасково даде ход на делото срещу кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер, по което Софийската градска прокуратура иска отстраняването му от длъжност за втори път, и насрочи процеса за следващата седмица.

Едната от причините за това е по искане на прокурора Кънчо Димитров съдът да задължи кмета и Общинския съвет да представят докладни записки и последващи решения, които касаят определен имот, собственост на черковното настоятелство в село Бряст. Искането е свързано с изясняване на обстоятелства, че през 2023 година кметът е на общината е преактувал незаконно черковния имот, а впоследствие Общинският съвет е узаконил това с решение. Втората причина за насрочване на делото за друга дата е по искане на защитника на Искендер - адвокат Димитър Георгиев, за разпит на свидетел във връзка с част от повдигнатите обвинения срещу кмета.

Делото започна с искане от адвокат Георгиев за отвод на съдия Даниела Николова с мотив за предубеденост на състава. Той посочи, че в предишния процес, в който кметът беше отстранен от длъжност през май т. година, съдия по делото беше също Николова. По-късно решението на Окръжен съд - Хасково беше отменено от Апелативен съд - Пловдив. Тогава искането беше свързано с процеса срещу Искендер за злоупотреби с евросредства. По това дело той е мярка за неотклонение парична гаранция.

Настоящото искане за отстраняване на Мюмюн Искендер е свързано с водено срещу него разследване за злоупотреби с имуществени разпореждания по отношение на общински недвижими имоти за близо един милион лева. Началото на процеса беше отлагано два пъти досега заради влошено здравословно състояние на кмета.

Днес пред Съдебната палата и в залата в Хасково присъстваха общински съветници от Минерални бани и поддръжници на кмета. В кулоарите на съда Мюмюн Искендер коментира, че през последната година и половина община Минерални бани е проверявана документално многократно. Документите, които трябва да бъдат представени по искане на прокуратурата в настоящия процес, са били изисквани вече от контролни институции. Кметът посочи в съдебна зала, че служителите му основно се занимават с комплектоване и предоставяне на документи на институциите за проверка, а в същото време вървят важни срокове, по които администрацията трябва да завърши работата си по кандидатстване за финансиране на важни общински проекти.