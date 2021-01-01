Военновъздушната база в Долна Митрополия започна активна летателна дейност

В Плевен ще бъде изнесен поздравителен концерт във връзка с изпращането насъобщиха от пресцентъра на училището.Ще участват представителен духов оркестър на Военновъздушните сили с диригент майор Михаил Младенов, Фолклорен клуб "Северняците" с художествен ръководител Джейлян Демирев, Клуб по спортни танци "Дъга" с художествен ръководител Жени Бончева, Клуб за български народни танци "Веселяци" с художествен ръководител Цветан Димитров и със специалното участие на солистите Георги Гарнизов и Красимир Янкулов.Курсантско-студентският съвет с председател лейтенант инж. Ани Русева е подготвил награди за випускниците. Катедрите от факултет "Авиационен" ще номинират свои фаворити.Водещи на концерта под мотото "Тук разпери криле 70-я випуск на ВВВУ "Георги Бенковски" са курсантите-първокурсници Радина Бодурова и Борислав Иванов.