Протестиращи срещу войната по пътищата се събраха на път I-3 (Бяла - Ботевград) при разклона за село Телиш.

Протестът се организира във Фейсбук от Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, която загина при катастрофа на участък от този път на 31 март миналата година.

Попов пусна видео, озаглавено "Децата, които никога няма да прегърнем". На фона на тъжна тишина и почернени близки той показа огромен плакат с много снимки на деца и млади хора, загинали на пътя.

Делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна, продължава през февруари

Исканията на протеста са:

• Адекватни действия на държавата за спиране на войната по пътищата;

• Извършване на основен ремонт на пътя;

• Намаляване на максимално допустимата скорост за товарни автомобили в ЗДвП;

• Увеличаване на контрола от страна на МВР и ИААА, както и реформа в КАТ и ИААА;

• Правилно управление на средствата от Фонда за пътна безопасност;

• Реформа в правосъдието – Закон за вещите лица, създаване на Институт на вещите лица и ускоряване на сроковете за присъди при дела за отнет човешки живот.

Повод за днешния протест и блокадата е и катастрофата от 28 януари на отсечката от пътя между селата Телиш и Горни Дъбник, при която загина бившият кмет на община Червен бряг и лекар д-р Цветан Костадинов.

"Този път се нуждае от основен ремонт, за да може да се движим нормално, трябва да има реформа в МВР, имаме нужда от функционираща система. Не искаме чантаджии, а полицаи на пътя, не искаме повече корупция в цялата система", каза Попов.

БТА

Протестът продължава с изказвания. Участниците ще излязат и на пътя.

Очаква се протестът да продължи до 14:00 ч.