Двама души са настанени в болница с опасност за живота след челен сблъсък между лек автомобил и товарен камион на пътя Е-79 между Кресна и Симитли.

Катастрофата е станала на 7 октомври около 16:08 часа.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 52-годишен мъж от Перник, е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал челно в товарен автомобил, шофиран от 53-годишен мъж от Самоков.

Чужд гражданин е в болница след катастрофа на Е-79 край Кресна

Водачът на леката кола е пострадал с фрактури на китката и коляното. Двамата му спътници - на 51 и 27 години, също от Перник, са настанени за лечение в МБАЛ – Благоевград и болница „Пулс“ в Благоевград с опасност за живота.

Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.