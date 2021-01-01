Пожар е горял в цех за пелети на фирма в планинското село Говежда, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.



Огънят е унищожил мотокар "Волво" и офис с компютър, монитор, принтер и друго оборудване. Пострадали хора няма, щетите от огъня все още се уточняват. На мястото е направен оглед и е образувано досъдебно производство за изясняване причините за пожара.