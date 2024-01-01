Задържаха мъж от Перник, отглеждал 143 растения марихуана, като 23 от тях са били засадени в саксии.
Те са открити в с. Шатрово, в непосредствена близост до къщата на бащата на перничанина.
След акция: Иззеха наркотици, оръжия и голямо количество патрони в София (СНИМКИ)
Канабисовите растения са унищожени на място след иззети проби и документиране.
Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол. Уведомен е дежурен прокурор.
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Те са открити в с. Шатрово, в непосредствена близост до къщата на бащата на перничанина.
След акция: Иззеха наркотици, оръжия и голямо количество патрони в София (СНИМКИ)
Канабисовите растения са унищожени на място след иззети проби и документиране.
Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол. Уведомен е дежурен прокурор.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня