След акция: Иззеха наркотици, оръжия и голямо количество патрони в София (СНИМКИ)

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Задържаха мъж от Перник,, като 23 от тях са били засадени в саксии.Те са открити в с. Шатрово, в непосредствена близост до къщата на бащата на перничанина.унищожени на място след иззети проби и документиране.Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол. Уведомен е дежурен прокурор.