63-годишен водач на мотофреза е в тежко състояние след катастрофа на пътя за хасковското село Узунджово, съобщиха от полицията.

На 24 август по пътя се е движил товарен автомобил, управляван от 22-годишен мъж.

Млада жена е в тежко състояние след катастрофа в Плевенско

Поради неспазване на дистанция, той е застигнал и ударил движещата се пред него мотофреза с ремарке.

От удара е пострадал водачът, който е настанен в болница - с опасност за живота.

Младият шофьор е задържан и по случая се води разследване.