Хасковският административен съд ще се произнесе в едномесечен срок по жалбата на граждани срещу решението на Общинския съвет в Симеоновград, с което е отказано произвеждането на местен референдум за изграждане на център за настаняване на лица, търсещи международна закрила. Това обяви председателят на тричленния съдебен състав Пенка Костова след днешното съдебно заседание.

Предложението за референдум е било по въпроса „Съгласни ли сте да се забрани изграждането на територията на община Симеоновград на център за настаняване на лица, търсещи международна закрила“. Общинският съвет е отказал провеждането с решение от 18 юни.

В жалбата пише, че решението е прието при съществени процесуални нарушения и в несъответствие с материалния закон и неговата цел. Делото беше образувано на фона на обществено недоволство, след като през февруари Държавната агенция за бежанците получи имоти в Симеоновград за изграждане на центрове от затворен тип. Тогава Общинският съвет прие декларация срещу изграждането на бежански център. Междувременно, държавата започна процедура по отнемане на имотите от агенцията.

Съдът даде ход на делото в днешното заседание, въпреки възражението на адвоката на Община Симеоновград и представител на Общинския съвет Митко Христозов, че жалбата е неоснователна. Според него имотите са държавни, решението за изграждане на бежански център е част от държавната политика и въпросът не може да бъде предмет на местен референдум.

Адвокат Веселин Дюлгеров, който обоснова жалбата, каза, че Общинският съвет незаконосъобразно не е предоставил на инициативния комитет едномесечен срок за отстраняване на нередности в представената подписка. По думите му с отказа за провеждане на референдум е нарушено конституционното право на гражданите да изразят мнението си.

Пред съда Борислав Шишманов от инициативния комитет каза, че населението на Симеоновград е застаряващо и хората се притесняват от евентуалното изграждане на такъв център. По думите му опасенията са свързани с възможността да възникнат безредици, подобни на случилите се около бежанските центрове в Харманли и Любимец.