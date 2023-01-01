Всяка пролет Общината полага грижа за парковата си мебел, повредена от вандали или повлияна от атмосферните условия в есенно-зимния период, съобщиха оттам.В момента тече ремонт и освежаване на стотици пейки из целия град.
- Гаров площад - 39 ремонтирани
- Парк „Изгрев“ - 49
- Борисова градина - 39
- Приморски парк - 270, работи се в момента
- „Александровска“ - работи се
- Комплекс „Лазур“ - 13
Община Бургас
Община Бургас
- Гаров площад - 39 ремонтирани
- Парк „Изгрев“ - 49
- Борисова градина - 39
- Приморски парк - 270, работи се в момента
- „Александровска“ - работи се
- Комплекс „Лазур“ - 13
Община Бургас
Община Бургас