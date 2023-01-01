Всяка пролет Общинатаповредена от вандали или повлияна от атмосферните условия в есенно-зимния период, съобщиха оттам.

Община Бургас

Община Бургас

В момента тече ремонт и освежаване на стотици пейки из целия град.- Гаров площад - 39 ремонтирани- Парк „Изгрев“ - 49- Борисова градина - 39- Приморски парк - 270, работи се в момента- „Александровска“ - работи се- Комплекс „Лазур“ - 13

Община Бургас