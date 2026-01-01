66-годишен мъж загина, а няколко души пострадаха при пътни инциденти в Бургас и областта в периода 9–11 октомври, съобщиха от полицията.

На 9 октомври около 10:26 часа на ул. „Александър Стамболийски“ в морския град автомобил, управляван от 66-годишен мъж от село Градец, се блъснал последователно в бетонен електрически стълб и ограда на частен дом. Водачът е загинал на място. Нанесените материални щети са за около 2000 евро.

Същия ден при катастрофа на пътя Айтос – Провадия, в района на община Руен, 57-годишен мъж от Айтос се блъснал с автомобила си в крайпътен скат. Той е получил фрактура на шийните прешлени и е настанен в болница без опасност за живота.

На 10 октомври около 13:13 часа на кръстовището на улиците „Струга“ и „Даме Груев“ в Бургас е станала катастрофа между мотоциклетист и велосипедист. По данни на полицията 29-годишен бургазлия с мотоциклет „Хонда“ навлязъл в кръстовището при забранителен жълт сигнал на светофара. В същото време 39-годишен велосипедист пресичал отдясно наляво при червен сигнал, което довело до сблъсъка.

Мотоциклетистът е с контузия на гръдния кош, а велосипедистът – със счупване на носните кости. Двамата са прегледани в УМБАЛ – Бургас и са освободени за домашно лечение.

При друг инцидент на 10 октомври 16-годишен велосипедист паднал на пътното платно на ул. „Индустриална“ в Бургас. Момчето е получило фрактура на лявата ключица. След медицински преглед е освободено за домашно лечение.

Тежка катастрофа с АТВ е станала около 00:20 часа на 11 октомври на пътя между селата Оризаре и Гюльовца. 25-годишен мъж загубил контрол над превозното средство и се преобърнал извън пътното платно. Според първоначалната информация причината е движение със скорост, несъобразена с пътните условия.

Водачът е получил фрактури на черепа, дясното рамо и три ребра. Той е настанен в реанимацията на УМБАЛ – Бургас с опасност за живота.