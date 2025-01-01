Мъж намушка жена на площада в Благоевград. Сигнал за инцидента е получен в 10:54 часа на 7 ноември, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Под ръководство на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване за извършено престъпление – опит за умишлено убийство, извършен по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

37-годишна жена е с нанесени множество прободни рани с нож в шията, в областта на гръдния кош и в лявата сърдечна област, както и по лявата ръка.

Пострадалата е била транспортирана за оказване на медицинска помощ в тежко състояние и с опасност за живота. Оперирана е по спешност и стабилизирана.

Осмокласник намушка 12-годишно дете в столично училище

Извършителят на деянието е 33-годишен мъж от града, който се е предал на органите на реда.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград той е привлечен в качеството на обвиняем за извършено тежко умишлено престъпление.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.