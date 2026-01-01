Временно движението по пътя Благоевград-Кулата - в района на тунел „Кривия", се осъществяваше двупосочно в една лента, поради аварирал тежкотоварен автомобил.
Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Трафикът се регулираше от „Пътна полиция".
Паднали скали затрудняват движението на пътя Дамяново-Мелник
Към този момент движението е възстановено. Припомняме, че поради свличане на земна маса пътят за Мелник е отворен за движение в едната посока.
От пресцентъра на Община Сандански съобщиха, че в неделя е възникнало свлачище на пътя за Мелник до разклона за село Виногради.
За да се гарантира безопасността на всички участници в движението, районът е обезопасен, а на място работи тежкотоварна техника.