Побой над 44-годишен мъж в Якоруда разследва прокуратурата. Аспарух, известен в града като Тошко, е бил нападнат на пазара около 23:30 ч. на 7 октомври. По данни на близките му извършителят е Ариф, с когото пострадалият се познавал. 44-годишният мъж е със счупени шест ребра и е бил настанен за осем дни в болницата в Разлог.

Запис от охранителни камери показва как Аспарух излиза от заведение, след което Ариф се приближава към него и започва да го удря.

Мирослава Калайджиева, сестра на пострадалия, разказва пред БНТ: „Шест счупени ребра има. Три ребра има от едната страна, три има и от другата страна. Не може нито да сяда, нито да ляга. Всичко му пречи.“

По информация на близките двамата са били заедно в заведението във вечерта на инцидента, където имало и други роднини на Ариф. Според тях конфликтът възникнал заради груба шега. Те твърдят още, че е възможно Аспарух да е бил удрян и вътре в заведението, преди да излезе навън. Това обстоятелство предстои да бъде изяснено в хода на разследването.

Мирослава Калайджиева, сестра на пострадалия: „Той имаше право, примерно, ако е сгрешил нещо, да се обърне към нас. Той ни познава. Може да ни каже: предупредете го, че ме псува, но не да става и да го бие по такъв зверски начин.“

Аспарух има здравословно състояние, което затруднява говора му. По думите на семейството след побоя той изпитва болки, храни се трудно и се страхува да излиза. Близките му твърдят, че е загубил четири зъба вследствие на нападението.

Жители на Якоруда, които го познават, го описват като спокоен човек, който често помагал с почистването и поддържането на обществени места.

Сайде Сапунджиева, жителка на Якоруда: „Тука всяка сутрин беше, по цял ден, изхвърляше им боклука, метеше с метлата. Разчистваше всичко, чистеше.“

Семейството настоява за наказание за нападателя.

Донка Георгиева, сестра на пострадалия: „Искам справедливост за това дете. Нашето дете, където е болно, не е добре, не трябваше да се бие така с ритници, с бой, с шамари, с обувки.“

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Видеозаписите от камерите са иззети, а предстои да бъде назначена съдебномедицинска експертиза. Предвидена е и съдебнопсихиатрична и психологична експертиза на непълнолетния обвиняем.

По данни от случая Ариф е бил задържан за 24 часа, след което е освободен. Предстои разследването да установи всички обстоятелства около побоя, включително дали в него са участвали и други лица или някой е подстрекавал нападателя.

Ако вината на непълнолетния бъде доказана, предвиденото в закона наказание може да достигне до две години лишаване от свобода.