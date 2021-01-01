53 нови случаи на коронавирус в област Благоевград към 23 август, съобщиха от РЗИ.
През почивните дни: 102 нови случая на COVID-19 в Благоевградско
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 12
Сандански – 11
Петрич – 9
Гоце Делчев – 2
Първомай – 2
Разлог – 2
Абланица – 1
Годлево – 1
Горно Драглище – 1
Дамяница – 1
Коларово – 1
Корница – 1
Лешко – 1
Покровник – 1
Поленица – 1
Рилци – 1
Рупите – 1
Сатовча – 1
Симитли – 1
Слащен – 1
Хаджидимово – 1
През почивните дни: 102 нови случая на COVID-19 в Благоевградско
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 12
Сандански – 11
Петрич – 9
Гоце Делчев – 2
Първомай – 2
Разлог – 2
Абланица – 1
Годлево – 1
Горно Драглище – 1
Дамяница – 1
Коларово – 1
Корница – 1
Лешко – 1
Покровник – 1
Поленица – 1
Рилци – 1
Рупите – 1
Сатовча – 1
Симитли – 1
Слащен – 1
Хаджидимово – 1