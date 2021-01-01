102 нови случаи на коронавирус в област Благоевград за периода 20-22 август, съобщиха от РЗИ.
Какво съдържат ваксините срещу COVID-19
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 25
Разлог – 11
Сандански – 10
Симитли – 8
Петрич – 7
Банско – 6
Кресна – 3
Баня – 2
Гоце Делчев – 2
Дрангово – 2
Коларово – 2
Кочан – 2
Лешница – 2
Хаджидимово – 2
Абланица – 1
Баничан – 1
Белица – 1
Горна Брезница – 1
Дамяница – 1
Добринище – 1
Долна Градешница – 1
Долно Дряново – 1
Илинденци – 1
Катунци – 1
Левуново – 1
Ново Делчево – 1
Полена – 1
Поленица – 1
Рилци – 1
Стожа – 1
Тополница – 1
Черниче – 1
Какво съдържат ваксините срещу COVID-19
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 25
Разлог – 11
Сандански – 10
Симитли – 8
Петрич – 7
Банско – 6
Кресна – 3
Баня – 2
Гоце Делчев – 2
Дрангово – 2
Коларово – 2
Кочан – 2
Лешница – 2
Хаджидимово – 2
Абланица – 1
Баничан – 1
Белица – 1
Горна Брезница – 1
Дамяница – 1
Добринище – 1
Долна Градешница – 1
Долно Дряново – 1
Илинденци – 1
Катунци – 1
Левуново – 1
Ново Делчево – 1
Полена – 1
Поленица – 1
Рилци – 1
Стожа – 1
Тополница – 1
Черниче – 1