Украинският шофьор на туристическия автобус, обвиняем за катастрофата край Малко Търново, иска отмяна на мярката си за неотклонение „задържане под стража", съобщиха от пресцентъра на Апелативния съд в Бургас.

Магистратите са насрочили за утре, 30 април, от 14:00 часа заседание за разглеждане на жалбата му срещу първоначалното определение на Окръжния съд в Бургас.

Задържаха шофьора, причинил катастрофата с две жертви край „Малко Търново“

Припомняме, че катастрофата стана на 22 април т.г. Туристически автобус с украински граждани пропадна в дере на блозо два км от Граничния пункт „Малко Търново". Те са пътували на екскурзия в Турция.

Трагедията край Малко Търново: Автобусът е бил работещ двигател и без дръпната ръчна спирачка

При инцидента две от пътничките загубиха живота си, а други девет бяха откарани в болница с наранявания. Шофьорът бе задържан, след което Окръжният съд му определи най-тежката мярка за неотклонение.

Апелативното заседание утре ще реши дали шофьорът ще остане в ареста или мярката ще бъде изменена.