Президентът на Украйна Володимир Зеленски подчерта, че е по-млад от руския държавен глава Владимир Путин и че Путин „няма много време“, предаде Украинская правда.

„Мисля, че Путин също е в трудна позиция, защото мога да говоря с Вас и да Ви стисна ръката, не ме е страх, искам да бъда свободен. Аз съм тук, виждате. Аз съм свободен човек и съм по-млад от Путин. Повярвайте ми, това е важно. Той няма много време“, каза Зеленски в интервю за Politico.

Говорейки за възможни избори в Украйна, украинският държавен глава заяви, че 90% от украинците са против провеждането им по време на война.

„Интересно е, че 90% са против избори сега“, подчерта той.

Зеленски: Целта ми е войната да приключи, а не да остана на поста

„Ако президентът Тръмп ми осигури, като окаже натиск върху Путин, прекратяване на огъня за 2-3 месеца, ще проведем избори“, обеща Зеленски.

На въпрос как точно държавният глава на САЩ Доналд Тръмп трябва да упражни натиск върху Путин, украинският лидер посочи 3 стъпки: да се гарантират ясни гаранции за сигурността на Украйна, да се предостави пакет за възстановяване и да се обади на руския президент, за да му каже „спри там, където си сега“.

„Но ако Путин каже „не“, Тръмп трябва да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да се спасим, да се защитим и да останем силни“, заяви Зеленски.