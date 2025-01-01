Украинският президент Володимир Зеленски каза в интервю за "Аксиос", че няма намерение да ръководи страната в мирно време, и обеща да поиска от парламента да свика избори, ако бъде постигнато споразумение за спиране на огъня.

"Целта ми е войната да приключи, а не да остана на поста", отговори Зеленски на въпрос на американската медия дали ще смята работата си за завършена, когато войната приключи, и добави, че е "готов да се оттегли".

Той каза още, че както ситуацията със сигурността, така и Конституцията на Украйна представляват предизвикателство пред произвеждането на избори, но това все пак е възможно.

На срещата си с Тръмп във вторник украинският президент заяви, че ако бъде постигнато споразумение за прекратяване на огъня "може да използваме този период и аз ще дам сигнал на парламента (за насрочване на избори)".

Зеленски посочи, че разбира, че хората може да искат "лидер с нов мандата", който да взема моментни решения, необходими за постигането на дълготраен мир. Той обаче отбеляза, че опасенията за безопасността могат да затруднят организирането на избори.

Президентският вот в Украйна бе отложен за неопределено време, докато продължава войната с Русия - факт, използван от критиците, включително и от американския президент Доналд Тръмп, припомня "Аксиос".

Зеленски беше избран за президент на Украйна през 2019 г. Ако не беше започнала войната с Русия, мандатът му трябваше да приключи през май 2024 г.

Конституцията на Украйна обаче забранява изрично произвеждането на избори по време на въведено военно положение.