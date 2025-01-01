Двама цивилни бяха убити при украински атаки срещу граничещата с Украйна руска Белгородска област, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА.

Един мъж е загинал в село Ракитное при удар с дрон, а една жена е била убита при артилерийски обстрел на къща в Шебекино, написа в "Телеграм" областният губернатор Вячеслав Гладков.

Петима души са били ранени при различни атаки, добави губернаторът.

Един цивилен е загинал и още трима са били тежко ранени вследствие на украински обстрел на жилищен район в град Василивка в контролираната от Москва част от Запорожка област, съобщи в "Телеграм" назначеният от Русия губернатор Евгений Балицки, цитиран от ТАСС.