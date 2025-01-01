Петима души бяха ранени при руски удари срещу железопътна инфраструктура в Полтавска област в централната част на Украйна, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални представители.

Един човек пострада в Миргородски район, където бе предизвикан и пожар, съобщи в "Телеграм" ръководителят на Полтавската областна военна администрация Володимир Кохут.

Украинската държавна железопътна компания "Укрзализниця" съобщи, че атаката временно е прекъснала електрозахранването на няколко гари и е довела до закъснения от до три часа за пътническите влакове.

През последните медици руските сили нанесоха редица удари срещу украинската железопътна инфраструктура, включително нападения срещу транспортни възли в Харковска и Донецка област, както и причиниха спирания на движението в Кировоградска област.

Късно снощи атака с безпилотни летателни апарати срещу Полтавска област нанесе щети на бензиностанция, като причини пожар и рани четирима души, сочат данни на службите за спешна помощ.

Военновъздушните сили на Украйна заявиха, че са свалили 48 от 75 дрона, изстреляни от Русия, и съобщиха за 26 удара на 6 места.

По-рано днес ръководителя на военната администрация на Херсонска област Олександър Прокудин съобщи в публикация в "Телеграм", че вчера при руски удари срещу Херсонска област са били ранени седем души. Три многоетажни сгради, 35 частни къщи, частен гараж и автомобили са били повредени. Седем души са ранени в резултат на руската агресия, в това число и дете, подчерта Прокудин, цитиран от Укринформ.

Преди това Укринформ съобщи, че вчера сутрин руските сили са нанесли удар с управляема бомба срещу село Ингулец в Херсонска област, при което са пострадали трима възрастни жители и едно дете.

Два украински дрона атакуваха нефтопреработвателния и нефтохимически комплекс „Газпром нефтехим Салават“ в република Башкортостан, който е един от най-големите в Русия, написа в приложението „Телеграм“ ръководителят на републиката Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс.

„Оценяваме размерите на щетите. В момента потушаваме пожара. Всички (спешни служби) са на място“, заяви Хабиров.

По думите му няма пострадали и собствените сили за сигурност на комплекса са открили огън срещу дроновете.