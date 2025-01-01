Пожар избухна в нефтопреработвателния завод в Кириши в Северозападна Русия в резултат на паднали отломки от свален дрон. Огънят вече е потушен, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс и БТА.

По думите на Дрозденко няма пострадали. Той добавя, цитиран от ТАСС, че Средствата за противовъздушна отбрана са унищожили три украински дрона в района на Кириши.

Рафинерия "Киришинефтеоргсинтез" на компания "Сургутнефтегаз" е една от двете най-големи в Русия. Тя преработва около 17,7 милиона тона руски суров петрол годишно (355 000 барела дневно) или 6,4% от общото количество в страната.

Междувременно вчера Главното управление за разузнаване на Украйна заяви, че провело операция срещу нефтопреработвателния завод "Башнефт-Новойл" в град Уфа, столица на руската република Башкортостан, предаде Укринформ.

Представители на ГУР заявиха, че заводът е бил атакуван на 12 септември с дронове камикадзе, които са предизвикали взрив, последван от голям пожар. По първоначални данни при атаката са нанесени значителни щети.

Местни жители съобщиха в социалните мрежи, че над Уфа са прелетели дронове, като по-късно са се чули експлозии и на територията на нефтопреработвателния завод е избухнал пожар, пише още Укринформ.

В Башкортостан е била обявена опасност от атака с безпилотни летателни апарати, а летище "Уфа" е преустановило работа. В града е прекъснат достъпа до мобилен интернет. Уфа се намира на около 1520 км източно от Москва.

Компания "Башнефт" ще запази равнището на производството си независимо от вчерашната атака с дронове, заяви ръководителят на руската република Башкортостан Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс.

"Башнефт“ управлява четири големи нефтохимически и нефтопреработвателни завода в района. Хабиров не уточни кое съоръжение е било атакувано. Той каза, че то е било мишена на най-малко два дрона.

И двата свалени дрона са паднали на територията на предприятието. При падането на единия е възникнал малък пожар, който бързо е бил потушен, а заради другия е било прекъснато подаването на техническа вода, уточни Хабиров в "Телеграм". Той добави, че няма да има намаляване на производството или прекъсване на работата и засегнатият завод ще продължи да функционира нормално. В изявлението на Хабиров не се споменава Украйна.

През нощта пък украински дронове преустановиха товарните дейности на руското пристанище Приморск, предаде служител на украинските разузнавателни служби ССУ, цитиран от Ройтерс. По думите му атаката е предизвикала пожар на пристанището, смятано за ключов център за износ на руски нефт, но не допълни дали дейностите са все още преустановени.

Губернаторът на Ленинградска област, където се намира пристанището, обяви по-рано днес, че при атаката са запалени кораб и помпена станция. Той се въздържа от коментари за други щети, като спомена само, че пожарите са били потушени и че няма нефтени разливи. Това е първото по рода си нападение на дронове срещу едно от най-големите пристанища за износ на нефт и гориво, отбелязва Ройтерс.

Освен това украински дрон беше свален в близост до атомната централа в Смоленск, без да причини щети или жертви, съобщи филиал на руската държавна корпорация за атомна енергия "Росатом".

Руските средства за противовъздушна отбрана тази нощ са прехванали и унищожили 80 украински дрона над региони на Русия и над акваторията на Азовско море, обобщиха от руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 80 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 30 - над територията на Брянска област, (. . .) 12 - над територията на Смоленска област, 10 - над територията на Калужка област, 5 - над територията на Новгородска област, 3 - над акваторията на Азовско море, 2 - над територията на Ленинградска област, 1 - над територията на Орловска област, 1 - над територията на Рязанска област и 1 - над територията на Ростовска област", се казва в изявление на руското министерство на отбраната.

В изявлението се казва още, че 15 дрона са били неутрализирани над територията на украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.