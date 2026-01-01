Египет стана домакин на церемонията по връчването на първата литературна награда БРИКС, спечелена от египетската писателка Салуа Бакр, съобщи Държавната информационна служба на страната. Събитието се състоя в рамките на 57-ия Международен панаир на книгата в Кайро.

Отличието беше връчено от Александър Островерх-Кванчиани, изпълнителен директор на литературната награда на БРИКС и директор на Евразийската фондация за хуманитарни ценности. Той каза, че конкурсът „помага за откриването на нови литературни имена, достойни за внимание“, а също така подкрепя превода, публикуването и популяризирането на произведения на езиците на страните от БРИКС. Финансовата премия за победителя е един милион рубли (около 11 000 евро).

Литературната награда БРИКС е учредена през 2024 г. по време на Форума за традиционни ценности на блока като алтернатива на Нобеловата награда за литература. Според основателите тя е „мост” за междукултурен диалог, целящ да сподели гласовете на Глобалния юг и представлява преход към мултиполярен литературен свят.

БРИКС е създаден през 2009 г. от Бразилия, Русия, Индия и Китай. През следващата година организацията приема Република Южна Африка (РЮА). На 1 януари 2024 г. се присъединяват Египет, Етиопия, Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Иран, а в началото на 2025 г. - и Индонезия.