Трима ученици са пострадали при тежка катастрофа тази сутрин между училищен микробус и камион в Южна Румъния, съобщават румънските медии.

Инцидентът е станал малко преди 8:00 ч. местно (и българско) време в района на селището Търтъшещ в окръг Дъмбовица. В училищния микробус са пътували шофьор и 14 ученици, от които трима са са с наранявания на главата, информира Аджерпрес, като се позовава на Центъра за информация за трафика. Според цитирания източник пострадалите ученици са в съзнание и им се оказва медицинска помощ на място.

Пътното движение в зоната на катастрофата е преустановено.

Окръжният инспекторат на полицията в Дъмбовица разследва обстоятелствата около инцидента. Задействан е специалният протокол за намеса при тежки катастрофи, като на мястото са изпратени 11 екипа на Мобилната служба за спешна помощ (SMURD) и оборудване за освобождаване на заклещени. На мястото на инцидента са и пет линейки от Окръжната служба за спешна помощ. Хеликоптер на SMURD също е приведен в действие, съобщава Аджерпрес.