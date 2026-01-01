Турските митнически власти заловиха общо 280 килограма марихуана при проверка на тежкотоварен камион, опитал да премине на турска територия през "ГКПП Капитан Андреево – Капъкуле", предаде "ТРТ Хабер", позовавайки се на съобщение на турското министерство на търговията.

При допълнителна проверка на граничния пункт марихуаната е била открита в десетки вакуумирани пликове.

При отделен случай на международното летище „Истанбул“ тази сутрин са заловени 140 килограма наркотик, съобщават още от министерството. Незаконното вещество е намерено в товар, изпратен от Турция за САЩ.