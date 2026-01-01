Железопътният участък от турския град Черкезкьой до българската граница при граничния пункт Капъкуле, част от високоскоростна линия към България и Европа, ще бъде пуснат в експлоатация на церемония днес с участието на турския президент Реджеп Тайип Ердоган и еврокомисаря по разширяването Марта Кос.

153-километровият участък Черкезкьой–Капъкуле е част от изгражданата високоскоростна линия за пътнически и товарни превози между Халкалъ (Истанбул) и Капъкуле (Одрин). Строежът на линията започна през 2019 г. и се извършва със съвместно финансиране от Турция и ЕС.

Новият участък ще бъде пуснат в експлоатация на церемония, която ще се състои на жп гара Бабаески, окръг Къркларели, съобщи турският министър на транспорта и съобщенията Абдулкадир Уралоглу в Истанбул на международна конференция по темите на транспорта и инфраструктурата.

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В церемонията по откриването на новия участък ще участва и европейският комисар по разширяването Марта Кос, която ще пристигне в Одрин, след като беше вчера в София, за да участва в Международната министерска конференция, посветена на Коридор 8.

Проектът Халкалъ–Капъкуле, ключова транспортна връзка, свързваща Истанбул с българската граница, е първият реализиран резултат от междурегионалната програма на ЕС за свързаност, която свързва Централна Азия с Европа през Южен Кавказ, се посочва в прессъобщение на Европейската комисия.

Със своите 153 км участъкът Черкезкьой–Капъкуле е най-дългият етап от високоскоростната железопътна линия и чрез него високоскоростната железопътна мрежа на Турция ще се разшири до европейската граница при Капъкуле, посочи турският транспортен министър. Той уточни, че жп линията от Халкалъ до Капъкуле е с два коловоза и дължина 229 км.

Проектирана е да поддържа работна скорост от 200 км в час. Към линията ще бъдат включени и градовете Текирдаг, Къркларели и Одрин.

Времето за пътуване на пътническите влакове по линията Халкалъ–Капъкуле след окончателното ѝ завършване ще бъде намалено от 4 часа на 1,5 часа, а на товарните превози – от 8,5 на 3,5 часа.

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Бабаески, където ще се състои церемонията по откриването на новия участък Черкезкьой–Капъкуле, е една от осемте гари (наред с Халкалъ, Ъспартакуле, Черкезкьой, Бююккъраштъран, Люлебургаз, Одрин център и Капъкуле) по високоскоростната линия.

По данни на инвестиционната програма към Президентството на Република Турция общата стойност само на участъка Черкезкьой–Капъкуле е 58,2 млрд. турски лири, а заедно с другата част - Халкалъ–Черкезкьой, достига 113,5 млрд. турски лири. Проектът е с най-висок бюджет от всички, съвместно финансирани между Турция и Европейския съюз.

Днес ще бъде открита и новата централна железопътна гара на град Одрин, най-близката до българската граница, става ясно от разпространено от валийството в Одрин прессъобщение. Новата гара, чийто строеж продължи осем месеца, бе изградена на мястото на старата, която беше напълно разрушена.

Гарата разполага с 9840 кв. м перонно пространство и 8700 кв. м озеленена площ. Има три перона. Оборудвана е със съвременни съоръжения за движение, логистика, полиция и сигурност, посочва турският вестник „Йени шафак“.

В архитектурно отношение прави впечатление съчетаването на традиционни и модерни детайли, които отразяват и историческата идентичност на Одрин. Проектирана да обслужва пътнически влакове на дълги разстояния, гара Одрин е на път да се превърне в един от основните възли в железопътната транспортна мрежа на града, след като високоскоростната влакова линия Халкалъ–Капъкуле заработи пълноценно.